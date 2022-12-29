القومى للمرأة يشكر الرئيس السيسي على هداياه لذوى الهمم بـ"قادرون باختلاف"

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته واعضائه بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على هداياه القيمة التى منحها إلى النساء ذوات الاعاقة وجميع الاشخاص ذوى الاعاقة، وذلك خلال كلمته باحتفالية "قادرون باختلاف".

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الرئيس أكد من جديد على أنه هو الداعم الأكبر للمرأة المصرية بكافة شرائحها دون استثناء، وأنه السند الحقيقى لحصول كل النساء والفتيات ذات الاعاقة والأمهات لأشخاص ذوى اعاقة على حقوقهن، وهو ما ظهر جليًا خلال لقائه الرائع أمس مع جموع من الأشخاص ذوى الاعاقة فى الاحتفالية، وهداياه القيمة خلال كلمته بالاحتفال، مشيرة إلى أن هدايا الرئيس القيمة جميعها تصب فى توفير حياة كريمة للنساء والفتيات ذوات الاعاقة، على قدم المساوة مع غيرهن من غير ذوى الإعاقة، وهى اساسيات وضعها الرئيس ويؤكد يوما بعد يوم التزامه وحزمه بتطبيقها خلال بناءه للجمهورية الجديدة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس، ومقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة أن هدايا الرئيس للمرأة ذات الاعاقة تدخل فى صميم مشاكل النساء والفتيات ذوات الاعاقة الأساسية التى تؤثر على كافة نواحى حياتهن من تعليم وسكن وصحة وتنقل وتوظيف وممارسة الرياضة، ليرفع النساء والفتيات ذوات الاعاقة وكل الاشخاص ذوى الاعاقة إلى مصاف المواطنة الكاملة بالدولة المصرية، ويفتح لهن ابواب الجمهورية الجديدة على مصراعيها، علاوة على وجود متابعة ومراقبة على التنفيذ ومحاسبة فى كشف حساب العام القادم.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه خلال كلمته بالاحتفالية مختلف مؤسسات الدولة ببعض الإجراءات التنفيذية خلال الفترة المقبلة، كما يلى:

أولًا: تكليف وزارة التضامن الاجتماعى، لتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم ضمانًا لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات ودراسة صرف معاش الوالد، للمرأة من ذات الهمم المتزوجة، أسوة بباقى الأشخاص ذوى الهمم.

ثانيًا: تكليف وزارة الشباب والرياضة، بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام، لأبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم، لكافة مراكز الشباب، ومراكز الابتكار الشبابى والتعلم، والمدن الشبابية، والتنسيق مع الأندية الرياضية، من أجل ضمان إتاحة الممارسة الرياضية لهم وفقًا لأفضل الأطر التى تتيحها تلك المنشآت الرياضية، والتوسع فى مجالات التدريب والتأهيل لذوى الهمم لتشتمل على مختلف المهارات الحياتية والفنية والثقافية والرياضية والاشتراك بفاعلية فى أنشطة الكشافة والجوالة.

ثالثًا: تكليف وزارة الشباب والرياضة أيضًا، بتكثيف الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكثيف الأنشطة والمشروعات المعنية، باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوى الهمم فى مختلف المجالات وتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوى الهمم، تستهدف رفع لياقتهم البدنية، وصقل مهاراتهم الرياضية، وتشكيل الفرق الرياضية منهم.

رابعًا: تكليف وزارة الإسكان، بمراعاة الاحتياجات الخاصة بذوى الهمم، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ويتم تحديد نسبة لهم، ضمن الأولويات التى يتم تخصيصها ووفقًا للضوابط الخاصة بالمشروعات المطروحة حاليًا، فى مختلف المدن الجديدة مع توفير كود الإتاحة، فى المنشآت العامة والسكنية.

خامسًا: تكليف وزارة الصحة، بإتاحة مختلف الخدمات الصحية المتكاملة لذوى الهمم، فى جميع الهيئات العلاجية فى مختلف المحافظات وإتاحة خدمات مرافقة إضافية، للمرضى من ذوى الهمم فى العناية المركزية، إذا تعذر التواصل مع المريض.

سادسًا: تكليف وزارة النقل، بمراعاة تضمين المشروعات الوطنية، التى يتم تنفيذها حاليًا، من طرق وكبارى وأنفاق ومحطات للمترو والمونوريل وغيرها بأكواد الإتاحة ولكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية، الخاصة بذوى الهمم.

سابعًا: تكليف وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى بالتنسيق معًا، لإطلاق مبادرة رفقاء "قادرون باختلاف" فى المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية، ودور الرعاية ومختلف الهيئات على أن يقوم مجلس الوزراء، بوضع آلية تنظيمية لتحفيز المواطنين، على قيامهم بالاشتراك فى هذه المبادرة.

ثامنا: تكليف وزارة القوى العاملة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوى الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل، فى مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم آفاق المستقبل، وتوجيه بدراسة صرف معاش الوالد اسوة بباقى الاشخاص ذوى الاعاقة.