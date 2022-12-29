اليوم السابع
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أمطار وطقس مائل للبروده في الاسكندرية ..صور وفيديو

الخميس، 29 ديسمبر 2022 09:44 م
أمطار وطقس مائل للبروده في الاسكندرية ..صور وفيديو الأمطار الآن في الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قدم تلفزيون اليوم السابع فيديو من محافظة الإسكندرية مساء اليوم، الخميس، حيث تشهد عروس البحر المتوسط هطول أمطار مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وانخفاض فى درجات الحرارة  علي أنحاء المحافظة،


ووفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،  معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

 كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 20  درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

 وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

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