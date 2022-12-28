4 بدائل صحية للبطاطس المقلية.. منها المشوية بالفرن

كتبت فاطمة خليل

البطاطس المقلية من الأطعمة اللذيذة التي يحبها الجميع، حيث يمكن تناولها بجانب أي وجبة فهى مقرمشة ومالحة ولذيذة، لكنها ليست صحية، حيث تسبب البطاطس المقلية الكثير من المخاطر الصحية مثل أمراض القلب والسكري و السمنة لأنها مليئة بالزيت والملح، لذا نقدم لك 4 بدائل صحية للبطاطس المقلية، بحسب موقع "Health".

4 بدائل صحية للبطاطس المقلية:

1. البطاطس المشوية في الفرن

تعد البطاطس من الخضراوات المغذية للغاية والتي يمكنها تزويدنا بالطاقة عند تناولها باعتدال ، فإنها تعزز أيضًا فقدان الوزن عن طريق تقليل شهيتنا وإبقائنا ممتلئين لفترة أطول. طعم البطاطس المخبوزة هو نفس مذاق البطاطس المقلية ولكنها أسهل في التحضير وصحية أكثر بكثير.

2. أصابع الجزر المشوية

يعد الجزر جزءًا من المنتجات الموسمية المتوفرة في فصل الشتاء ، ومن الضروري تضمينه في نظامك الغذائي، يمكنك تناوله مع البطاطس المخبوزة في الفرن، بخبز الجزر المقطع أصابع في الفرن، الجزر مفيد لصحة عينيك وجلدك وقلبك كما أنها تساعد في تعزيز فقدان الوزن وهي أيضًا رائعة لتعزيز مناعتك.

3. الكوسة المخبوزة

الكوسة من الخضراوات ذات القيمة الغذائية العالية والتي عند طهيها مذاقها منعش ورائع يمكنك تقطيع بعض الكوسة إلى شرائح لصنع رقائق تشبه البطاطس الكوسة غنية بفيتامين B6 ويمكن أن تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

4. البطاطا الحلوة المخبوزة

تُعد البطاطا الحلوة المخبوزة وجبة خفيفة مثالية في فصل الشتاء لتوفر لك الدفء والصحة وتعتبر البطاطا الحلوة من الأطعمة الخارقة بسبب انخفاض السعرات الحرارية وارتفاع نسبة الألياف فيها.

يمكن أيضًا لمرضى السكر الاستمتاع بالبطاطا الحلوة المخبوزة حيث تعتبر البطاطا الحلوة من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض وتحافظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة.