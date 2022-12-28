اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل زراعة الغربية يوجه بزيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم بمنافذ المديرية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:26 م
وكيل زراعة الغربية يوجه بزيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم بمنافذ المديرية بمنافذ المديرية
الغربية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور خالد علي أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، بزيادة الكميات المعروضة من السلع الغذائية واللحوم بمنافذ المديرية مع مراعاة عرضها بأسعار ميسرة للجمهور وكتابة الأسعار فى مكان واضح.
 
وأوضح" أبو شادى" خلال اجتماعه بمديري العموم بأدارات الإرشاد الزراعي والثروة الحيوانية والتعاون الزراعي علي ضرورة توفير السلع بأسعار ميسرة للجمهور تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وتعليمات القيادة السياسية بضرورة توفير جميع متطلبات المواطنين والمزارعين من السلع الاساسية بأسعار ميسرة.
 
وأضاف وكيل الوزارة أن منافذ الإرشاد تغطي مدن ومراكز المحافظة الثمانية وأن خطة المديرية خلال المرحلة المقبلة في التوسع في أنشاء المنافذ لإدارة التعاون الزراعي لتشمل الجمعيات الزراعية بالقري والنجوع لتوفير كل ما يلزم الفلاح والمواطن من السلع الاستراتيجية.
 
كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد شكل لجنة بقيادة السكرتير العام لمحافظة الغربية للمرور علي الاسواق لمراقبة أسعار السلع وتوفير كميات للجمهور وأقامة منافذ بالتعاون مع الوحدات المحلية كان أخرها افتتاح المحاسب عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات صباح اليوم، الأربعاء منفذ لبيع السلع الغذائية بميدان اوسكار بمدينة كفر الزيات.

محافظة الغربية

وزارة الزراعة

منافذ وزارة الزراعة

طنطا

منافذ السلع الغذائية



الموضوعات المتعلقة

اعرف موعد انطلاق معارض "أهلا رمضان" لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 12:21 م

حملات أمنية مكثفة لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 12:17 م

انطلاق معارض "أهلا رمضان" أول يناير وحتى نهاية الشهر الكريم .. طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.. وإنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 12:00 م

الغرفة التجارية بالجيزة تعلن إقامة معارض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:33 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة