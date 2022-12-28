وكيل زراعة الغربية يوجه بزيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم بمنافذ المديرية

الغربية - فريق المحافظات

وجه الدكتور خالد علي أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، بزيادة الكميات المعروضة من السلع الغذائية واللحوم بمنافذ المديرية مع مراعاة عرضها بأسعار ميسرة للجمهور وكتابة الأسعار فى مكان واضح.

وأوضح" أبو شادى" خلال اجتماعه بمديري العموم بأدارات الإرشاد الزراعي والثروة الحيوانية والتعاون الزراعي علي ضرورة توفير السلع بأسعار ميسرة للجمهور تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وتعليمات القيادة السياسية بضرورة توفير جميع متطلبات المواطنين والمزارعين من السلع الاساسية بأسعار ميسرة.

وأضاف وكيل الوزارة أن منافذ الإرشاد تغطي مدن ومراكز المحافظة الثمانية وأن خطة المديرية خلال المرحلة المقبلة في التوسع في أنشاء المنافذ لإدارة التعاون الزراعي لتشمل الجمعيات الزراعية بالقري والنجوع لتوفير كل ما يلزم الفلاح والمواطن من السلع الاستراتيجية.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد شكل لجنة بقيادة السكرتير العام لمحافظة الغربية للمرور علي الاسواق لمراقبة أسعار السلع وتوفير كميات للجمهور وأقامة منافذ بالتعاون مع الوحدات المحلية كان أخرها افتتاح المحاسب عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات صباح اليوم، الأربعاء منفذ لبيع السلع الغذائية بميدان اوسكار بمدينة كفر الزيات.