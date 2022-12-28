وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج خلال 2022

كتب أحمد حسن

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الموقف التنفيذي للمشروعات والأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج خلال 2022.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى مواصلة الجهود المبذولة من خلال الشركة القابضة للمياه وشركاتها التابعة لتقديم أفضل الخدمات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لافتاً إلى أنه تم تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج وتنفيذ عدد من المشروعات التى تسهم فى توفير كوب مياه نظيف للمواطنين وخدمة صرف صحي مناسبة.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم تخصيص 2.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " وتشمل هذه المشروعات تنفيذ مشروعات صرف صحى لقرى حاجر مشطا والصفيحة ونزالى داود والشيخ رحومة بمركز طهطا، وإنشاء محطة مياه الأحايوة شرق ومحطة الصوامعة شرق بمركز أخميم، ومحطة مياه بيت علام بمركز جرجا، بجانب تنفيذ مشروعات وصلات مياه شرب وصرف صحى، وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد بقيمة 295 مليون جنيه، وتنفيذ شبكات مياه شرب وصرف صحى وإحلال أبواش حريق ونقاط ربط وخطوط مياه.

وقال: شاركت الشركة في الإشراف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها فى 7 مراكز بسوهاج ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " بقيمة 26.8 مليار جنيه، من خلال اعتماد التصميمات والمشاركة في أعمال الإشراف، والتى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وأن هذه المشروعات تشمل 8 محطات معالجة صرف صحى، وخطوط طرد ومحطات رفع وشبكات انحدار و 3 محطات مياه شرب سطحية وخطوط ناقلة وشبكات مياه ووحدات إزالة الحديد والمنجنيز، لخدمة حوالي 3.3 مليون نسمة.

وأضاف أن 5 محطات مياه شرب وصرف صحى حصلت على الشهادة الدولية فى التنمية الفنية المستدامة TSM، وهذه المحطات هى محطة مياه مزاتا المدمجة ومحطة مياه سوهاج غرب ومحطة مياه جزيرة محروس ومحطة معالجة صرف صحى الهجارسة ومحطة رفع وشبكة صرف صحى سلامون، بالإضافة إلى تجديد الشهادة لثلاث محطات وهى: البلينا السطحية والمراغة السطحية والمنشاة السطحية.

وفى مجال المعامل وجودة مياه الشرب، أوضح رئيس الشركة، أنه تم رفع وتحليل 308 آلاف عينة مياه شرب وغسيل شبكات بأطوال 9200 كيلو متر وفتح 17960 بوش غسيل شهرياً، وتأهيل 5 معامل مياه ومعملين للصرف الصحى، بالإضافة إلى تطهير 677 خزان مياه شرب للغير، والانتهاء من تأسيس المعمل المركزى للصرف الصحى بقيمة 13 مليون جنيه، وشراء أجهزة معملية بقيمة 14 مليون جنيه، كما حصلت 6 معامل مياه شرب وصرف صحى على شهادة الأيزو 17025.

وفى مجال الحوكمة والترشيد، أشار رئيس مياه سوهاج، إلى أنه تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة لـ 9 وحدات رفع مياه شرب و 5 وحدات رفع صرف صحي ومراجعة كفاءة استهلاك الطاقة والأداء لـ 3 محطات مياه شرب سطحية كبرى ومحطة معالجة صرف صحي ومحطة مياه شرب نقالي لتقلل قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة سنوياً بحوالي 680 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة إنتاج محطات مياه الشرب إلى 890 ألف متر مكعب وتوريد وتركيب كشافات ولمبات الإنارة الليد الموفرة للطاقة لترشيد مليون جنيه سنوياً، كما تم الانتهاء من تحسين معامل القدرة الكهربية في 17 محطة مياه شرب نقالي ومطوَّرة ورفع صرف صحي ذاتياً وصيانة وإصلاح وإعادة ضبط تشغيل 21 لوحة معامل تحسين معامل قدرة كهربائية وتوريد 12 لوحة تحسين معامل قدرة لترشيد مبالغ مالية تقدر بحوالى 8 ملايين جنيه، كما تم صيانة 190 محولا كهربائيا وإصلاح 26 مولد كهرباء لترشيد 930 ألف جنيه وتنفيذ مشروع توريد وتركيب منظومة خلايا شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية ON GRID بقدرة 10 كيلو وات تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة في الحد من تأثيرات التغييرات المناخية وتحسين البيئة.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، أضاف: تم الانتهاء من تنفيذ مركز تدريب السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى شراء مهمات سلامة وصحة مهنية وتأمين بيئة العمل بقيمة 4.4 مليون جنيه، وتم تنفيذ 188 برنامجا تدريبيا على التعامل مع تسرب غاز الكلور، والدخول للأماكن المغلقة والإسعافات الأولية والدفاع المدنى، وتنفيذ 4761 برنامجا تدريبيا بالموقع لتأهيل جميع العاملين بالشركة.

وفى مجال ورش الخدمات وصيانة المعدات تم شراء معدات بقيمة 44 مليون جنيه والاهتمام بتفعيل ورش الخدمات التى تشمل ورشة تعبئة وصيانة طفايات الحريق وورشة النجارة وورشة الطلمبات وورشة المحابس وورشة إصلاح أجهزة التكييف وورشة إصلاح المحركات الكهربائية وورشة إصلاح لوحات الكهرباء وورشة الكريتال لتحقق ترشيدا فى النفقات يقدر بأكثر من 3 ملايين جنيه.

وفى مجال التدريب والتوظيف، تم تنفيذ 414 برنامجا تدريبيا للعاملين بالشركة استفاد منه 5235 موظفا، وتطبيق منظومة الرعاية الصحية للعاملين بالشركة وأسرهم والتى يستفيد منها 7 آلاف موظف كما تم إطلاق مسابقة الشركة رقم 1 لعام 2022، والتى تضم 14 تخصصا مختلفا فى المجالات الفنية والإدارية والهندسية والحرفية لتوظيف 2700 موظف.

وفى مجال خدمة العملاء، بلغ عدد المشتركين الجدد بخدمة مياه الشرب خلال عام 2022 نحو 15386 مشتركا، وبلغ عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحى 5631 مشتركا، كما تم تغيير 16084 عدادا عاطلا وتركيب 23180 عدادا مسبق الدفع وبيع 62184 قطعة موفرة للمياه، كما تم فحص 9773 عدادا ومعايرة 6197 عدادا للمواطنين، وتم الانتهاء من تطوير 7 مراكز خدمة عملاء لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر، وفى مجال المشاركة المجتمعية تم توقيع بروتوكولات تعاون مشترك مع 29 جمعية خيرية وتنفيذ خطوط مياه بأطوال 8700 متر بقيمة 5 ملايين جنيه وتنفيذ 900 وصلة مياه منزلية و9 آبار مياه بقيمة 2.6 مليون جنيه.

وفي مجال الاستجابة لشكاوى المواطنين، أشار "صلاح الدين" إلى أن شركة مياه سوهاج استقبلت خلال هذا العام 144 ألف شكوى من خلال إدارة الإعلام وخدمة المواطنين والخط الساخن 125 وموقع الشـركة الإلكترونى www.scww.com.eg ، وتم التعامل معها، وأن هذه الشكاوى تنوعت ما بين كسر ماسورة وانقطاع وضعف وتغير في مواصفات المياه وكسر بوش حريق، وكذلك شكاوى كسر وطفح صرف صحى وطلب سيارة كسح وسرقة غطاء بالوعة والشكاوى المحاسبية.

وفى مجال نشر الوعى المائي، تم تنفيذ أكثر من 500 نشاط توعوى استهدف أكثر من 100 ألف مواطن من خلال تنفيذ ندوات توعوية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي وقادة الراي بالقرى، وكذلك تنفيذ قوافل مائية للمواطنين في جميع قرى ونجوع المحافظة ورحلات تعريفية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك أنشطة توعوية لطلاب المدارس واستطلاعات رأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وورش سباكة للسيدات لتعليمهم كيفية إصلاح الأدوات المنزلية وحملات لتوعية المواطنين حيث تشمل هذه الأنشطة عدة رسائل اتصالية، منها أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وأضرار القيسونات على الخزان الجوفي ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر على الصحة العامة، وأهمية دفع الفواتير لاستمرار قيام الشركة في تأدية مهامها.