هدية الأب والقائد لملائكة مصر.. قرارات الرئيس السيسى لدعم "قادرون باختلاف"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، انطلاق النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف"، وبدأت الفعالية بعرض فيلم تسجيلى بعنوان: "3 سنين.. قادرون باختلاف"، والذى تحدث عن مشاركة الرئيس السيسى عن الاحتفالات الثلاثة السابقة لـ"قادرون باختلاف"، واستعرض الفيلم التسجيلى جهود الدولة المصرية فى دعم ذوى الهمم.

وقال الرئيس السيسي: يطيب لي، ونحن على أعتاب عام جديد أن أتقدم إلى الشعب المصري العظيم، وجميع أبنائي وبناتي من النشء والشباب وأخص منهم ذوي القدرات والهمم، بالتهنئة بحلول العام الجديد مع تمنياتي الصادقة، بأن ينعم الله "عز وجل"، على مصر وشعبها بالخير والنماء الدائمين.

تابع الرئيس: أقول لكم بصدق، إنني أنتظر هذه المناسبة، عامًا بعد عام، لأشارك معكم هذا التقليد السنوي نستلهم منكم الطاقة الإيجابية، والإرادة القوية وروح التحدي، ومشاعر الفخر والاعتزاز فخرًا بهذا الوطن، الذى أصبح حريصًا على تكريم أبنائه من ذوي الهمم ويرى فيهم النبتة الصالحة، التي نزرعها لنحصد من ورائها خيرًا كثيرًا لنـــا جـمـيـعـًا وللأجيــــال القادمــــــــة، بــــإذن الله واعتزازًا بكم، أبنائي وبناتي من ذوي الهمم، كونكم أصبحتم تمثلون أحد أهم آليات بناء هذا الوطن نقدر جهودكم وإنجازاتكم، ونرى في إسهاماتكم في شتى المجالات، أيادي بيضاء، يزداد عمق أثرها وتأثيرها، يومًا بعد يوم، في سعينا نحو بناء دولتنا العصرية الحديثة ونحافظ بكم ومعكم على هويتنا المصرية الوطنية الأصيلة.

أكد الرئيس السيسي أن الظروف الدقيقة، التي يمر بها العالم خلال الآونة الأخيرة قد خلفت أزمات اقتصادية متلاحقة، وفرضت تحديات جسيمة جعلتنا ندرك يقينًا، أن الالتفاف حول الوطن، والاستقواء بمكتسباته التاريخية ومقدراته الإلهية، هي السبيل الوحيد ليس فقط للعبور من تلك الأزمات ومواجهة التحديات، بل لتحقيق حلم بناء الدولة المصرية، وفق ما نصبو إليه ونحلم به.

أوضح الرئيس السيسي: لقد أدركنا منذ الوهلة الأولى، وطوال سعينا في هذا الطريق، أن مقدار النجاح ومعدلات الإنجاز، مرهونة بالأساس، بما يمكن أن نقدمه لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، وهذا ما جعلنا نحرص عليه دائمًا، ونعمل على توجيه جميع مؤسسات الدولة المعنية، للعمل على تقديم يد العون والمساعدة في مواجهة تحدياتكم، وتوفير البيئة المناسبة، لتمكينكم من المشاركة الفعالة، وتعظيم إسهاماتكم والاستفادة من قدراتكم، في مختلف مسارات العمل الوطني.

استكمل الرئيس: أود أن أغتنم هذه الفرصة، لأوجه جميع الجهات المعنية بالدولة، للعمل على استكمال ما بدأناه معًا من خلال تعزيز البرامج والخطط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها ولتصبح جهود تمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم جزءًا أساسيًا لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.

وأعلن الرئيس السيسي عن بعض الإجراءات التنفيذية التي وجه مختلف مؤسسات الدولة بها، خلال الفترة المقبلة، وتتمثل في الآتى:

تكليف وزارة التضامن الاجتماعى بإصدار كارت خدمات متكاملة لذوى الهمم

تكليف وزارة الإسكان بتحديد نسبة لذوى الهمم من مشروعات المدن الجديدة

تكليف وزارة الصحة بالعمل على إتاحة كل الخدمات الصحية لذوى الهمم

تكليف وزارة القوى العامة بتوفير برامج لتدريب الشباب من ذوى الهمم

تكليف وزارة النقل بتوفير "كود الإتاحة" لذوى الهمم فى وسائل النقل الحديثة

عمل عضويات لذوى الهمم فى مراكز الشباب والابتكار والتعلّم والمدن الشبابية

تكثيف الأنشطة والمشروعات المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوى الهمم

تنسيق وزارات التعليم والشباب والتعليم العالى لإطلاق مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف"

توجيه بإنشاء صندوق موجه لدعم ذوى الهمم وأن يضع البرلمان قانونا لتنظيمه

مليار جنيه للصندوق من قناة السويس والإسكان والرعاية الصحية والقوات المسلحة