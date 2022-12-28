مكافحة المتفجرات بالعراق: معالجة 3 عبوات ناسفة في محافظة صلاح الدين

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أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين بالعراق، اليوم الأربعاء، عن معالجة ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع من مخلفات العناصر الإرهابية.



وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه بعد ورود معلومات تفيد بوجود أجسام غريبة في ناحية "النهرين" منطقة الضباعي بمحافظة صلاح الدين؛ على الفور تم توجيه فريق عمل من خبراء مكافحة المتفجرات في المحافظة إلى محل الحادث، مبينة أنه عقب إجراء الكشف تم العثور على 3 مقذوفات حربية عبارة عن عبوات ناسفة محلية الصنع من مخلفات العناصر الإرهابية وجرى معالجتها وفق الإجراءات القياسية.



جدير بالذكر أنه خلال سيطرة داعش على مناطق عراقية، استخدم مسلحو التنظيم العبوات الناسفة على نطاق كبير، فيما لا تزال قذائف الهاون والمدفعية التي خلفتها المعارك متواجدة بين الأنقاض.