محافظ قنا يستقبل 66 مواطنا بمكتبه لبحث طلباتهم

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وحسام حموده، سكرتير عام المحافظة، مواطنين بمكتبيهما لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، يأتى ذلك فى إطار حرص محافظ قنا والقيادات التنفيذية على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

وقال اللواء أشرف الداودى، إنه استقبل 66 مواطنا كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وأكد لهم أنه سيتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وسيتم إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يخل باللوائح والقوانين.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التى تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التى تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت ولإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم فى تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء فى حل الشكاوى.