كييف: سماع دوى صافرات الإنذار بمناطق عدة

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها إن القوات الروسية هاجمت مناطق مأهولة بالسكان على الضفة اليمنى لنهر "دنيبرو" بالقرب من مدنية "خيرسون" بقذائف الهاون والمدفعية.

من جانبها، نفت روسيا استهداف المدنيين.

من جانب أخر أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ،مقتل 6 آلاف و 884 مدنيا على الأقل منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى 26 ديسمبر الجارى.