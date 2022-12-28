كوريا الجنوبية: زيادة الانفاق الدفاعي بمعدل 6.8%خلال 5 سنوات

كتب- وكالات

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، أنها تريد زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 331.4 تريليون وون (261 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يزيد الإنفاق بمعدل سنوي يبلغ 6.8%

وأوضحت وزارة الدفاع الكروية الجنوبية: "من أجل إنشاء قوة عسكرية قوية... أعطينا الأولوية لتخصيص الموارد اللازمة لتحسين دفاعاتنا".

ونقل موقع "سبوتنيك" الروسي عن مصادر عسكرية أن كوريا الجنوبية ستعتمد على نظام دفاع ثلاثي المحاور، يتكون من نظام الضربة الوقائية "كيل تشين" أو "سلسلة القتل"، ونظام الدفاع الكوري الجوي والصاروخي "كامد"، واستراتيجيات كوريا للعقاب والانتقام الهائل "كمبر".

وجاء المخطط بعد يومين من إرسال كوريا الشمالية طائرات دون طيار عبر الحدود لأول مرة منذ عام 2017، وتعرض الجيش الكوري الجنوبي لانتقادات في الداخل بسبب رده الضعيف، الذي شهد تحطم طائرة هجومية أثناء إقلاعها.