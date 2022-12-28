طلاب بورسعيد من ذوى الهمم يشاركون فى النسخة الرابعة من حفل "قادرون باختلاف"

بورسعيد - محمد عزام

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، حفل " قادرون باختلاف " في نسخته الرابعة، جاء ذلك ضمن عدد من التكليفات لوزارات التربية والعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بالتنسيق معا لإطلاق مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف" في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية ودور الرعاية ومختلف الهيئات على أن يقوم مجلس الوزراء وضع آلية تنظيمية لتحفيز المواطنين للمشاركة في هذه المبادرة، وتحت رعاية السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن الطالبتين جودي محسن عبد الناصر المقيدة بالصف الرابع بمدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر وفرح حسن الكومي المقيدة بالصف الثاني بمدرسة بورفؤاد الثانوية التجارية قد مثلتا تعليم بورسعيد في هذا الحفل الضخم المقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت مسمي "لينا مكان".

وأعرب وكيل الوزارة، عن بالغ سعادتها وعظيم امتنانها لإطلاق فخامة الرئيس لمبادرة "رفقاء قادرون باختلاف" في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية ودور الرعاية ومختلف الهيئات وتكثيف الدعم الموجه لقطاع البطولات الرياضية لاكتشاف المبدعين الموهوبين من ذوي الهمم في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن تعليم بورسعيد قد أطلق مبادرة "أصحاب السعادة" في الأول من شهر ديسمبر الجاري تحت رعاية وتشريف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتوطيد صديق أو أكثر لكل طالب من ذوي الإعاقة الذهنية بهدف الاهتمام بهم وبمصالحهم مع تشكيل لجنة لمتابعة ذلك الشأن بشكل دوري كل 3 أشهر.

وأشادت وكيل الوزارة، بقرار الرئيس السيسي بتخصيص مليار جنيها من عدة صناديق تابعة لهيئات الدولة لصالح ذوي الإعاقة لدعمهم في جميع المجالات وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من العيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية.