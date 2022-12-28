اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طقس الشرقية الآن.. خريفى مائل للبرودة ليلا لطيف نهارا.. صور

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:31 ص
طقس الشرقية الآن.. خريفى مائل للبرودة ليلا لطيف نهارا.. صور طقس الشرقية الآن
الشرقية - فريق المحافظات

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تشهد محافظة الشرقية اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، مشمس فى أغلب الأوقات لطيف نهاراً وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 21 والصغرى 7 درجات ونسبة سقوط أمطار 0% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 55% والرياح 2 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية صافية وتظهر بها غيوم من وقت لآخر.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء،  استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر،  لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

 

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طقس الشرقية الآن

 

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طقس الشرقية الآن

 

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طقس الشرقية الآن
 

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