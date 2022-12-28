سفير مصر بالخرطوم يلتقى وزير التعليم العالى السودانى

أحمد جمعة

التقى السفير هانى صلاح سفير مصر فى الخرطوم بالبروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالى السودانى، حيث تناول اللقاء بحث تطورات علاقات التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، والتشاور حول سبل تطويرها خلال الفترة المقبلة.

وأشار السفير المصرى إلى الأهمية التى توليها مصر للتعاون مع السودان بقطاع التعليم العالى، وحرصها على مساعدة السودان فى بناء كوادره البشرية، سواء من خلال توفير البرامج التدريبية أو من خلال تقديم المنح الدراسية للطلبة السودانيين سواء عبر الأزهر الشريف أو وزارة التعليم العالى، أو الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية.

ومن جانبه، أعرب وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن تقديره للتواصل القائم بين البلدين، والذى كان آخره لقائه مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة فى 12 الجارى، معرباً عن تطلعه إلى استمرار هذا المستوى المتميز من التنسيق والتشاور بين مسئولي البلدين، لافتاً إلى حرصه العمل على استئناف عقد ملتقى الجامعات المصرية - السودانية، والذي سبق أن استضافت مصر آخر اجتماعاته عام 2017.