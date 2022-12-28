حملة أمنية بالقليوبية تضبط عناصر إجرامية ومحكوم عليهم هاربين

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت جهودها عن ضبط (26) قضية إتجار فى المواد المخدرة.

كما تمكنت القوات من ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 32 متهم لعدد 17 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7236) حكم قضائى متنوع، وضبط (14) قطعة سلاح نارى وأبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات.