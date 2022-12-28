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حصاد الوزارات.. التموين: بدء تنظيم معارض "أهلا رمضان" أول يناير

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 05:29 م
حصاد الوزارات.. التموين: بدء تنظيم معارض "أهلا رمضان" أول يناير معرض أهلا رمضا - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم، منها إعلان وزارة التموين تنظيم معارض "أهلا رمضان" أول يناير:

 

 


حصاد الوزارات

اهلا رمضان

التربيه والتعليم

مشروعات المنفعه العامه

التعليم العالى

قادرون باختلاف

البيئه

المخلفات الصلبه

اليوم السابع بلس



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