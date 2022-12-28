حصاد الوزارات.. التموين: بدء تنظيم معارض "أهلا رمضان" أول يناير

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم، منها إعلان وزارة التموين تنظيم معارض "أهلا رمضان" أول يناير:
اعرف موعد انطلاق معارض "أهلا رمضان" لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين
التعليم تفتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة منتصف يناير
بدء التسجيل بنظام التأمين ضد العطل عن العمل للمصريين بالإمارات الأحد المقبل
وزيرة التضامن تعلن عن إطلاق مبادرتين لدعم "القادرون باختلاف"
الحكومة: اعتبار عدة مشروعات من أعمال المنفعة العامة.. بينها محور ياسر رزق
وزير التعليم العالى يبحث عقد شراكات مع علماء مصر بأمريكا الشمالية وكندا
الصحة: 6 ملايين و731 ألف امرأة تلقت خدمات المتابعة الدورية السنوية ضمن المبادرة
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