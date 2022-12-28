حصاد الوزارات.. التموين: بدء تنظيم معارض "أهلا رمضان" أول يناير

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم، منها إعلان وزارة التموين تنظيم معارض "أهلا رمضان" أول يناير: