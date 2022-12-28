حبس أب تسبب فى مقتل نجله بسبب ضياع مفتاح بالخصوص.. والمتهم: كنت بأدبه فقط

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بالخصوص فى محافظة القليوبية، حبس بائع تسبب فى مصرع ابنه بعد أن لقنه علقة ساخنة، بسبب ضياع مفتاح دراجة نارية يملكها المتهم، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المتوفى، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول الوفاة وسرعة تحريات المباحث.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، موضحا يعمل بائع، كما أنه لم يقصد قتل ابنه وإنما كان يؤدبه فقط، وانفعل عليه بسبب ضياع مفتاح الدراجة النارية الخاصة به.

وكان الأب قد أقدم على قتل نجله البالغ من العمر 6 سنوات، بالضرب المبرح حتى الموت فى الخصوص، بسب تسببه فى ضياع مفتاح دراجة نارية خاصة بالمتهم، وتم ضبطه، وقررت جهات التحقيق حبسه وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التى قررت التصريح بدفنها.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص، ببلاغ من الأهالى بمقتل طفل يدعى بدر 6 سنوات على يد والده بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبينت وفاة الطفل إثر تعدى الأب عليه بالضرب المبرح حتى وفاته بسبب ضياع مفتاح دراجة نارية خاصة به، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام.