تأجيل محاكمة المتهم بقتل عمه فى الشرقية لـ 1 فبرابر للحكم

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مساء اليوم الأربعاء برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل، تأجيل محاكمة المتهم بقتل عمه وإضرام النيران بجثته لخلافات عائلية، لجلسة الأول من فبراير المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 406 لسنة 2022 جنايات قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم 22 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، عندما أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية،" أيمن م ف " 35 عاما مقيم بنطاق قسم ثانى الزقازيق، محبوسا إلى المحاكمة الجنائية، لقيامه بتاريخ 25 من شهر فبراير الماضى، بدائرة ثان الزقازيق، قتل عمداً المجنى عليه "ربيع أحمد محمد الحياني"مع سبق الإصرار.

وتبين من أمر الإحالة أن المجنى عليه، دائم التردد على مسكن المتهم لكون الأخير نجل شقيقه وذلك لتوصيل مبلغ مالية خاصة بالإيجار، فقام المتهم بسبب خلافات عائلية بقتله بالتعدى على عليه طعناً وإضرام النيران بجثمانه، فلفظ أنفاسه على إثر ذلك، وتمكن الأهالى من ضبط الأخير والتحفظ عليه لحين وصول الشرطة، وعقب تقنين الإجراءات تمت إحالته من قبل نيابة جنوب الزقازيق الكلية للمحاكمة الجنائية.