وكالات الأنباء

قررت هيئة الطيران المدنى الصومالية تعليق جميع الرحلات الجوية فى مطار مقديشو الدولى، اليوم الأربعاء، لمدة 12 ساعة لأسباب فنية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، بأن هيئة الطيران المدنى الصومالية قررت تعليق جميع الرحلات الجوية التى تستخدم مطار مقديشو الدولى، لمدة 12 ساعة لأسباب فنية.

وأكد بيان هيئة الطيران المدنى فى الصومال أن هذا التعليق يستثنى منه طائرات كبار الشخصيات والإسعافات وطائرات الطوارئ، وذلك بداية من الساعة السادسة صباح الأربعاء إلى السادسة مساء بتوقيت العاصمة، مقديشو.

وأشار البيان إلى أن تعليق الرحلات الجوية يعود إلى أسباب فنية.

يذكر أن مطار آدم عبد الله، هو مطار دولي يخدم العاصمة الصومالية مقديشو، ويعد البوابة الجوية الرئيسية للبلاد، وقد سمي المطار بهذا الاسم نسبة للرئيس الصومالي الأسبق آدم عبد الله، وهو أول رئيس صومالي بعد الاستقلال عن إيطاليا، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وشهد مطار مقديشو الدولي هجوما فى مارس الماضى، حيث أفادت مصادر إخبارية صومالية بأن عددا من قذائف الهاون "يعتقد أنها ضلت طريقها"، سقطت فى مناطق قريبة من مطار آدم عدى الدولى بالعاصمة مقديشو.