اليوم السابع
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الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:17 ص
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الصحة تطلق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:06 ص
الصحة تطلق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم قافلة طبية
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، 9 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات البحيرة - قنا - دمياط - مطروح - سوهاج - بني سويف - المنوفية - أسوان - الغربية.
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.  
 
وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، سيتم إطلاق 9 قوافل طبية يومي 28 و29 ديسمبر بمناطق لقانة مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وأبو دياب غرب مركز دشنا محافظة قنا، والإبراهيمية البحرية مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، والنجيلة البحرية مركز النجيلة بمحافظة مطروح، والكولا مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وشاويش مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وكفر داود مدينة السادات بمحافظة المنوفية، والشراونة مركز أدفو شرق بمحافظة أسوان، وشقرف مركز طنطا أول بمحافظة الغربية.
 
وأردف أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 29 و30 ديسمبر بمنطقتي مركز طبي الأسمرات بحي المقطم بمحافظة القاهرة، وطارق بن زياد مركز منشأة أبو عمر محافظة الشرقية، وأخيراً سيتم إطلاق قافلتين، بمنطقتي دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، وتلبت قيصر مركز طنطا أول بمحافظة الغربية، وذلك يومي 30 و31 من الشهر نفسه.
 
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حياة كريمة

وزارة الصحة

قافلة طبية مجانية

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