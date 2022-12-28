السفير المصري فى أبوظبى يقدم صورة أوراق اعتماده

كتب: أحمد جمعة

قدم السفير شريف عيسى صورة من أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى خالد عبد الله بالهول وكيل وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، بمقر الوزارة في أبوظبى.

وقد أعرب السفير المصري خلال اللقاء عن تشرفه بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات الشقيقة، التي لها مكانة متميزة يعتز بها الشعب المصري، مشيراً إلى أن العلاقات الممتدة بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، يعززه التوافق الاستراتيجي بين القيادة السياسية في البلدين.

ونوه السفير المصرى إلى أن التعاون بين مصر والإمارات يشمل مجالات اقتصادية واستثمارية عديدة تُمثل في مجملها إضافة إيجابية ورصيد جديد للعلاقات التاريخية والسياسية الوثيقة.

ومن جانبه، أثنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بالروابط الأخوية التي تجمع البلدين – قيادةً وشعباً – وبخصوصية العلاقات الثنائية التي تجسدت في الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات المصرية – الإماراتية.