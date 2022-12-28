الرئيس السيسي يكشف عن دعائه اليومى: "رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الشاب عاصم من "قادرون باختلاف" مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "صباح الخير يا ريس.. أنا عندي 15 سنة.. طالب في ثالثة إعدادي .. بطل جمهورية في السباحة وبلعب في نادي الزمالك.. بغني وبمثل وعازف الكمان وإنشاد ديني وأحفظ القران بالتلاوة.. وسؤالي: "ايه الدعاء اللى حضرتك بتدعيه كل يوم".

وأجاب الرئيس السيسي، على سؤال عاصم قائلا: أنا بدعي كتير.. "رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ".

وشارك الشاب عاصم في تلاوة آيات من القران الكريم أمام الرئيس السيسي، مستعرضا قدرته في حفظ القران بدقة كبيرة.