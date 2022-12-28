الرئيس السيسي لوالد شاب من "قادرون باختلاف": "أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب عرض فيلم تسجيلي عن بطولات وتضحيات "قادرون باختلاف"، قائلا: "هقول لأبو ياسين.. مش هقول لافت نظري.. أنا عارف أن كل اب مش حتي اللى عنده موقف الاختلاف ده.. أي اب وأم كمان يبقوا دايما بيفكروا في ابنهم وبناتهم.. أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ".. كل خطوة وكل نفس في الكون محسوب ومقدر.. والدنيا ماشية بقالها الاف السنين.. بكل حاجة.. لا ده خلص ولا ده راح.. وده مش معناه أن الدولة ملهاش دور.. ولما اتكلمنا عن صندوق "قادرون باختلاف".

وقرر الرئيس السيسي إنهاء كلمته بعدها من أجل استكمال فعاليات الاحتفالية، نظرا لتواجد أحد الشابات من ذوي الهمم على المسرح.

تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاهدة فيلم تسجيلي عن تضحيات وبطولات "قادرون باختلاف"، ضمن فعاليات الاحتفالية الرابعة.

وتحدث والد أحد الشباب خلال الفيلم التسجيلي باكيا: "أنا خايف علي ابني لو موت وسبته".

وشهدت فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرض فيلم تسجيلى بعنوان: "أبطال الحكاية"، والذي استعرض بطولات وتضحيات أصحاب الهمم ودور الأسرة في دعمهم.