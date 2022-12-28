الداخلية تحرر 406 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

أسفرت جهود أجهزة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (406)مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد فى تصريحات صحفية، أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.