إطلاق مشروعات رقمية بالمطارات المصرية وتفعيل نظام إلكترونى مطور بشرم الشيخ

كتبت رحاب نبيل

أعلنت الشركة المصرية للمطارات ، إطلاق مشاريع رقمية بالمطارات المصرية توفيرا للوقت و الجهد و الموارد المبذولة في الطرق التقليدية، وذلك إيمانا من الشركة بحتمية مواكبة ركب الحداثة في العالم و ضرورة الإلتزام باللغة الرقمية حيث أنها أصبحت لغة العصر.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم، الأربعاء، إنه تم تركيب نظام إلكتروني مطور بمطار شرم الشيخ الدولي، و سوف يتم تعميمه بباقي المطارات قريبآ، كما تم تركيب أجهزة استبيان لإستطلاع رأي الركاب إلكترونيا عن الخدمات المقدمه لهم بالمطارات بدلا من استمارة استطلاع الرأي الورقية بمطارات شرم الشيخ، الغردقة، برج العرب وسفنكس و ذلك للوقف على رأي الركاب و تحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك بالإضافة الي تركيب منظومة إلكترونية كاملة للكشف عن الحقائب بمطارات برج العرب، أسوان، أسيوط، سوهاج، الأقصر، طابا ومطروح وتم أيضا توريد وتركيب منظومة كاميرات لتغطية مواقف الطائرات بمطار شرم الشيخ الدولي.

و إهتماما من الشركة بالعنصر البشري حيث أنه العامل الأساسي في نجاح المطارات المصرية استحدث قطاع تنمية الموارد البشرية خدمة Ask HR الإلكتروني للإجابة على أسئلة و استفسارات العاملين بجميع المطارات، وذلك تيسيرا على العاملين و توفيرا للوقت و الجهد.

الجدير بالذكر أن معظم مشروعات الرقمنة تمت بالجهود الذاتية من العاملين بالشركة حيث تم استغلال الكوادر الموجودة بالفعل دعما لمجهوداتهم و توفيرا لنفقات الشركة.