إحلال كلى وجزئى لـ18 مدرسة بالجيزة لمواجهة الكثافات الطلابية

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتطوير 18 مدرسة بعدد من مراكز ومدن المحافظة لإقامة منشآت تعليمية حديثة تساهم في خفض الكثافات الطلابية، على أن تشمل جهود التطوير أعمال إحلال كلي وجزئى للمدارس الآتية:
1-مدرسة نكلا ابتدائي المؤجرة – القناطر
2-مدرسة الاتحاد الوطني – الوراق
3-مدرسة القطا الابتدائية – القناطر
4-مدرسة الإسماعيلية ع بنات – أوسيم
5-مدرسة أبو رواش – كرداسة
6-مدرسة السعودية بنين – العياط
7-مدرسة شركة السكر – الحوامدية
8-مدرسة طهما الإبتدائي – العياط
9-مدرسة إمبابة الإسماعيلية – شمال
10-مدرسة الشهيد اللواء/ نبيل فراج الابتدائية – العمرانية
11-مدرسة الفتح الابتدائية المشتركة - العمرانية
12-مدرسة مصطفى حجازي ت – أ مشتركة – القناطر
13-مدرسة كعيبش الابتدائية المشتركة – الهرم
14-مدرسة نكلا الإعدادية المشتركة – القناطر
15-مدرسة الزيدية الابتدائية المشتركة – أوسيم
16-مدرسة جزيرة محمد الإعدادية المشتركة – الوراق
17-مدرسة وردان الابتدائية المشتركة القديمة – القناطر
18-مدرسة بولاق الدكرور الابتدائية بنين – بولاق
وكانت المحافظة قد استقبلت العام الدراسى الحالي بدخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، أسهمت فى توفير 562 فصلًا دراسيًا، بتكلفة بلغت 235,8 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك وفقا لخطة الدولة نحو تطبيق أحدث النظم والوسائل فى التعلم وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس بالبؤر الساخنة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت قيادة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
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