أمن المنافذ يضبط عدد (4) قضايا تهريب بضائع خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (4) قضايا متنوعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (4) قضايا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط عدد (1800) مخالفة مرورية متنوعة.

كما تمكنت القوات فى مجال الأمن العام من ضبط عدد (24) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضبط (4) قضايا، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (296) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.