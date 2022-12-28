أمطار وشبورة وأجواء باردة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 28 يسمبر حتى الإثنين المقبل 2 يناير، حيث تشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، مائلا للبرودة فى أول الليل باردا فى آخره على أغلب الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- الأربعاء 28 ديسمبر :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

- الخميس 29 ديسمبر :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

- الجمعة 30 ديسمبر :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة

- السبت 31 ديسمبر:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 1 يناير والإثنين 2 يناير 2023 :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة