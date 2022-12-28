أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بتخصيص صندوق جديد لذوى الهمم ويجمع مليار جنيه

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إنشاء صندق لدعم ذوي الهمم، قائلا: "بنتكلم عن صندوق ذوي الهمم .. معالي المستشار رئيس البرلمان نعمل قانون ننظم بيه الموضوع أكثر ويكون فيه مصادر للصندوق أكثر.. علشان تقدر تعمل خدمات أكثر.. وأنا من كام يوم بنتكلم عن الصناديق".

وأضاف الرئيس السيسي، في حفل "قادرون باختلاف": "بطلب دعم الهيئات دي.. صندوق هيئة قناة السويس يطلع 100 مليون.. صندوق الشهداء والمصابين 100 مليون.. صندوق الرعاية الصحية يطلع 100 مليون.. وصندوق الإسكان يطلع 200 مليون.. والفريق محمد زكي الصندوق بتاعكم يطلع 500 مليون جنيه".. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

معلومات الوزراء: مصر تتقدم 34 مركزًا بمؤشر التنمية البريدية لعام 2022

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف يتناول مصر بمؤشر التنمية البريدية لعام 2022، وقد قفزت مصر 34 مركزًا فى المؤشر خلال 2022 لتأتى بذلك في المرتبة الـ 57 من بين 172 دولة، وذلك مقارنة بالمرتبة الـ 91 من بين 168 دولة في 2021.

وقد جاءت مصر في المرتبة الثانية عربيًّا وإفريقيًّا في مؤشر التنمية البريدية خلال 2022، وعلى مستوى المؤشرات الفرعية فقد حققت مصر مراكز متقدمة خلال 2022، جاءت مصر في المرتبة الـ 48 فى مؤشر الموثوقية والمرتبة الـ 59 في مؤشر الوصول، والمرتبة الـ 35 في مؤشر الملاءمة.

- مؤشر التنمية البريدية هو عبارة عن مؤشر متكامل يلقي الضوء على التطور البريدي في 172 دولة بجانب تحديد كفاءة مشغلي البريد في العالم إضافة إلى كيفية تعزيز التنمية البريدية وزيادة كفاءة البنية التحتية البريدية، وذلك من خلال 4 مؤشرات فرعية.

الكنيسة تبدأ تلقى طلبات المشاركة بقداس عيد الميلاد فى العاصمة الإدارية

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنبيهات، بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاءت أبرز التعليمات التي أصدرتها الكنيسة كالآتى:

1- المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة.

2- على الراغبين في المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

3 - سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذى قدم له بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجب أن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم.

4- آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأحد 1 يناير 2023

التموين: بدء تنظيم معارض "أهلا رمضان" أول يناير

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء معارض أهلا رمضان هذا العام بداية من الشهر القادم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة، لافتا إلى أن معارض اهلا رمضان سوف تنطلق بداية من 1-1-2023 بكل المحافظات وستستمر لنهاية شهر رمضان.

وأضاف المصيلحى، خلال اجتماعه ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير بحضور الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء أحمد حسنين والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك واحمد مهدى مستشار الوزير للرقابة والتوزيع، وعادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية، والمهندس اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من اعضاء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والموردين والمنتجين والمصنعين وأصحاب السلاسل التجارية وشركات السلع الغذائية أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة لمتابعة توافر السلع ومتابعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

الرئيس السيسي: "أصعب موقف عدى عليا كان فى 2011.. كنت ببكى على مصر

سأل الشاب رامز من "قادرون باختلاف".. 17 عاما فى الثانوية العامة ولديه قدرة على مونتاج الصور والفيديوهات، سؤالا للرئيس عبد الفتاح السيسي: "ازيك يا فخامة الرئيس.. ممكن تقولى أصعب موقف عدى على حضرتك خلال التواجد فى القوات المسلحة"؟.

ورد الرئيس عبد الفتاح السيسى على السؤال، ضمن النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف": "أصعب وقت عليا كان فى 2011.. والله يعلم ما فى نفسى فى اللى انا بقوله ده.. انا كنت ببكى على مصر يا بني.. كنت ببكى على مصر.. حسيت أن ممكن أن الأمور تخرج عن السيطرة والبلد تخش فى دوامة كبيرة جدا من الخراب والدمار.. وكنت عارف أن عدد مش قليل وظروفنا صعبة.. وتدخل فى أمور زى كده.. وكنت حاسس بالخطر الشديد.. ومن ساعتها لغاية دلوقتى بدون مبالغة.. وأنا فى الوقت ده مكنشى باين عليا سن خالص.. أنا بكلمك بجد.. هاتوا صورى فى الفترة دى قبل 2011.. سنى لا يتخطى 30 عاما.. لكن اللى حصل والخوف على البلد والناس".

الرئيس السيسي: بلدنا قدمت 3 آلاف شهيد وبنقدم لهم كل التحية السلام

وجه الشاب عمرو عيد من "قادرون باختلاف".. 17 سنة وبطل سباحة وفى الثانوية العامة ومحب للتكنولوجيا، سؤالا للرئيس السيسي: "صباح الخير يا ريس.. أنا عاوز اقولك أنى سعيد وفخور أنى أمام حضرتك.. أمتى حضرتك خوفت أوى على بلدنا؟".

وجاوب الرئيس السيسى قائلا: "بشكرك يا عمر وفخور أنى اقعد معاكم.. وهقولك على حاجة كنت مأخرها لما أطلع أتكلم.. ولما لقيت حد بيقول "بقى لينا مكان".. كأنى رجل كبير بفكر فى الدنيا التانية.. يوم القيامة ولقاء ربنا سبحانه وتعالي.. فى اليوم ده صدقنى وبكرة تشوفوا يوم اللقاء.. احنا اللى هنقول يا رب.. احنا لينا مكان معاهم.. لو قولتم اه هنيجي.. ولو قولتم لا.. هيبقى موقفنا صعب".

وتابع الرئيس السيسي: "الخوف على مصر دائم.. لكن فترة 2011 و2013 و2013 و2014.. ولما حصل الموجة الكبيرة من الإرهاب.. وتفجير الكنائس والمساجد ومديريات الأمن.. الوقت ده كان أى حد يشوف مصر يقول خلاص.. مش عاوز الذكريات تانى نفتكرها ونخلى بالنا.. ولو ليا كلمة حافظوا على البلد دي.. وفيه شهداء.. فيه شهداء ضحوا بحياتهم من أجل البلد.. 3 ألاف شهيد و12-13 ألف مصاب واصابات مؤذية.. دى ناس غالية علينا قدمت حياتهم.. ونوجه التحية والسلام إلى الشهداء.. ونقول لأسرهم.. لا مش هننسى ولن ننسى الشهداء.. ولكم الأجر الكبير فى تقديم أبنائكم شهداء للحفاظ على الدولة المصرية ".

التعليم تفتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة منتصف يناير

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفتح باب تسجيل طلاب الثانوية العامة استمارة التقدم للامتحانات منتصف يناير المقبل، بحيث يتم الاستعداد مبكرا للامتحانات، ومعرفة أعداد الطلاب وأماكنهم، وطلاب المنازل والخدمات والأدبي والعلمي، وهكذا، بحيث يتم الترتيب مسبقا.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة إن التقديم لاستمارة امتحانات الثانوية العامة، سيكون بنفس قواعد امتحانات السنة الماضية، لافتة إلى أن التسجيل سيكون إلكترونيا، وبدون شروط جديدة يتم إلزام الطلاب بها، مؤكدا أن الوزارة ستعلن موعد غلق باب التقديم، عندما تتيح الاستمارة أمام الطلاب للتسجيل عليها.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قال إن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون بلا أخطاء، وأن نظام الامتحان سيكون محكما جدا وخال من الأخطاء، وسيحصل كل طالب في الثانوية العامة على حقه كاملا، سواء في التصحيح أو عدم وجود غش أو جروبات لتصوير ونشر الأسئلة، مشددا على أن هناك إجراءات وطرق مبتكرة لمواجهة الغش لن يتم الإعلان عنها.

الإحصاء: 1.6 مليون نسمة زيادة فى عدد سكان مصر خلال عام 2022

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104.4 مليون نسمة بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 1.6 مليون نسمة؛ حيث بلغ عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة في الأول من يناير 2022.

أكاديمية الشرطة تعلن قبول 2950 طالبا من الثانوية وخريجى الجامعات

أعلنت أكاديمية الشرطة عن نتيجة كلية الشرطة، من خلال مؤتمر صحفى يعقد بمقرها بالقاهرة الجديدة، للاعلان عن عدد الطلاب المقبولين لهذا العام، وتم قبول 2959 طالب بينهم 850 ثانوية عامة و50 وافدين و50 تربية رياضية اناث و500 مؤهلات جامعية.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية، وهى إعداد خريج متكامل يلقى رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلاً ومعياراً وتحدياً وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة.