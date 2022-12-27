ورشة تدريبية لتصنيع منتجات جريد النخل تحت شعار "علمنى حرفة" بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ الدورة التدريبية الحرفية تحت شعار "علمنى حرفة" بمركز شباب الربع ببلطيم فى الفترة من 26 حتى 30 ديسمبر بمشاركة 25 مستفيدا، لتعلم حرفة تصنيع منتجات جريد النخل، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ضمن الدورات التدريبية للحرف اليدوية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وجيهان رشوان، مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى اهتمام وزارة الشباب بنشر ثقافة العمل الحر، وتبنى اتجاه إعادة إحياء المهن التراثية والحرفية من خلال سلسلة من الدورات التدريبية للجنسين لتمكينهم من مهاراتها، بمراكز الشباب فى كافة ربوع مصر لإعدادهم وفق احتياجات سوق العمل.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الورش التدريبية تقدم بمركز شباب الربع على أيدى حرفين من القرية لتعليم المستفيدين حرفة تصنيع منتجات جريد النخل واستغلال الفكرة لبدء مشروع صغير يسهم في القضاء على مشكلة البطالة، وتستمر الورش التدريبية لمشروع " علمنى حرفة "بمركز شباب الربع التابع لإدارة شباب بلطيم بهدف خلق فرص عمل حقيقية فى مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه الشباب بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب و متابعة شريف السواق، منسق المشروع بالمديرية.