وداعا لمظاهر العشوائية.. تعرف على أبرز الأسواق الحضارية الجديدة بالجيزة

كتبت – مرام محمد

عملت محافظة الجيزة منذ تبنيها لملف تطوير العشوائيات والمناطق الخطرة، على التوسع فى إقامة الأسواق الحضارية؛ للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وتوفير أخرى حضارية، وتحسين الصورة الحضارية للمحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى ضوء سعى المحافظة نحو توفير العديد من المنافذ السلعية الحضارية لتوفير احتياجات المواطنين، أعلن محافظ الجيزة، عن تخصيص قطع أراضى على مساحة 9150 م2؛ لإقامة 11 سوق نموذجى جديد عليها، وذلك بشوارع حسن محمد، والثلاثينى الجديد، والمواردى، وجعفر، وعبد النعيم، والثلاثينى بحى الطالبية، وشوارع المدينة المنورة، وسيد أبو زيد بالصفا والمروة، والشهيد بحى الهرم، وشوارع أحمد إبراهيم من طريق الملكة وراشد المراغى من طريق مساكن كفر طهرمس بحى بولاق الدكرور.

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية أبرز الأسواق الحضارية الجديدة التى تم إنشائها بمحافظة الجيزة:

-إنشاء سوق السمك الجديد بالمنيب بـ143 باكية بيعية ومبنى خدمات يضم مبنى إدارى.

-إزالة سويقة الدقى العشوائية وتوفير محلات حضارية بديلة للبائعين بروضة السودان.

-إنشاء سوق حضارى بأطفيح للباعة الجائلين على مساحة 9 آلاف متر وطاقة استيعابية 96 محلا.

-إنشاء سوق حضارى جديد بالعياط كبديل للسوق العشوائى بمنطقة المزلقان على مساحة 3700 م2 و469 وحدة ثابتة ومتحركة.

-إنشاء سوق منطقة الكونيسة على مساحة 1400م2 وطاقة استيعابية 61 باكية و20 فروشات.

-تطوير منطقة سوق زنين بولاق الدكرور ليضم ضمن أعمال المرحلة الأولى 116 باكية وفرش ببنية تحتية متكاملة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإضاءة ونظام للتهوية ولإطفاء الحرائق.

وفى سياق متصل، تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، والتى شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسبن حركة سير المواطنين والمركبات.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمشروعات الرصف والتطوير للشوارع المدرجة والمتابعة مع الشركات المنفذة للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

وفى هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة، جهود مديرية الطرق بالمحافظة فى تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق المنصورية بدءا من أسفل الطريق الدائرى بكفر غطاطى حتى الطريق الأبيض بطول 7كم، فى إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة بتلك القطاعات لتحسين الحركة المرورية، والذى شهد وضع الطبقة الرابطة بالعديد من قطاعات الطريق.