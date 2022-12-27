مصرع شخصين اصطدمت بهما سيارة ربع نقل أثناء عبورهما الطريق بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شخصان مصرعهما، إثر اصطدام سيارة نصف نقل بهما أثناء عبورهما طريق شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك إثر إصابتهما بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قها التخصصى، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط السيارة المتسببة بالحادث وقائدها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وكشف تفاصيلها.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث تصادم بطريق قرية شبرا هارس دائرة المركز، ومصرع شخصان إثر إصابتهما بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بهما أثناء عبورهما الطريق.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع كل من "ش ع ع"، 58 سنة، موظف بالمعاش، و"م ك ا"، 45 سنة، بالمعاش، مقيمان قرية شبرا هارس دائرة المركز، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بهما أثناء عبورهما الطريق المار بالقرية، وإصابتهما بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قها التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط السيارة وقائدها، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، واستمعت النيابة لأقوال قائد السيارة، الذى أكد أنه أثناء سيره بالطريق فوجئ بالمتوفين يعبران الطريق أمامه فلم يستطع مفاداتهما واصطدم بهما وأحدث إصابتهما التى أودت بحياتهما.