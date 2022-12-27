محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق الجملة ويطمئن على توافر الخضراوات والفاكهة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، سوق الجملة غرب مدينة كفر الشيخ، للاطمئنان على توفير كافة احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الوكالات داخل سوق الجملة، وناقش التجار وعدد من المواطنين المترددين على السوق، والباعة، عن أسعار الفواكه والخضروات المتعددة، مشددا على عدم المغالاة في الأسعار.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ووفقاً لرؤية مصر 2030.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين، لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بحقوق المواطنين وصحتهم، والقضاء على جميع صور التلاعب، ومصادرة الكمية المضبوطة ،والتحفظ عليها، والتأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وتابع محافظ كفر الشيخ، الحملة الرقابية والتموينية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للاطمئنان على توافر السلع بأسعار مناسبة دون مغالاة فضلاً عن التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم عرض سلع مجهول المصدر وأخرى ومنتهي الصلاحية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، إنه تم شن حملة تموينية ورقابية على عدد من منافذ البيع والأسواق بالمراكز والأحياء للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بما يكفي احتياجات المواطنين من خلال حملات يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية ومتابعة دورية للأسواق وعدم السماح لأي تاجر مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها مؤكداً على التعامل بكل حسم وحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة.