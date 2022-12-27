محافظ الغربية يجتمع بالجهات المعنية بمراقبة الأسواق ويشدد على الحملات المستمرة

الغربيــة عادل ضرة

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة جهود المحافظة لمراقبة الأسواق، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، والمهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، والعميد إيهاب عبد الحليم مدير مباحث التموين، والمهندسة حنان عامر مدير فرع هيئة سلامة الغذاء.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على تكثيف الجولات والحملات الميدانية على منافذ البيع المختلفة من قبل اللجان المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات، وعلى رأسها مقارنة فواتير السلع لدى كافة المحال التجارية ومنافذ البيع بأسعار الشراء المكتوبة على السلع دون وجود أى مبالغة فى الأسعار مع إلزام تجار الجملة بإعطاء تجار التجزئة فواتير بقيمة المواد المباعة إليهم حتى يتسنى المقارنة والتأكد من السعر.

كما وجه رحمي بالتوسع في إقامة الشوادر ومنافذ البيع المدعمة والتي تقدم كافة السلع بأسعار تنافسية مخفضة لمواجهة قيام بعض التجار برفع الأسعار، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، مع توفير سيارات متحركة تجوب المراكز والقرى والمناطق الشعبية لتوفير السلع المدعمة للمناطق الأكثر احتياجا.

كما شدد المحافظ على أهمية توعية الجمهور بالإبلاغ الفوري عن الأسعار المرتفعة وأماكن بيعها وكذلك مخازن محتكري السلع بهدف رفع أسعارها، مؤكدًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة القيام بالإعلان ونشر أرقام استقبال شكاوى المواطنين بخصوص ارتفاع الأسعار من خلال شاشات المحافظة والصفحات الرسمية لكافة الوحدات المحلية.