محاضرات حول تنمية إبداع ذوي القدرات الخاصة وترسيخ المواطن بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تنوعت الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الأقصر، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان"تنمية الإبداع لذوى القدرات الخاصة".

وأوضح سيد صدقى مسئول القصر، تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة واهتمام المجتمعات بذوي الاحتياجات الخاصة، وهل يمكن تنمية الإبداع لديهم وكيفية الإهتمام بتنمية الإبداع لذوى القدرات الخاصة.

فيما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان"ترسيخ المواطنة لدى الشباب" تحدث محمد حنفي مسئول المكتبة، عن مفهوم الدولة وعناصر قيامها"الأرض، الشعب، السلطة" ومفهوم الدولة المدنية ومقوماتها"المواطنة، المجتمع المدني، الديمقراطية، حقوق الإنسان" ومفهوم المواطنة شروطها وواجباتها سواء الإلزامية أو التطوعية ودور المواطنة فى المجتمع ومواطنة الشباب على وجه التحديد وجهود السيد الرئيس فى تدعيم وترسيخ المواطنة.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الصحبة" أوضح فضيلة الشيخ مبارك علي محمد إمام مسجد سيدي أبو الحجاج من هو الصاحب الحقيقي وشروط اختيار الصاحب ونماذج من الصحبة، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "مكافحة الفساد في قطاع الأعمال" تحدثت باتعة نوبي عن أسباب الفساد ودور الدولة والفرد في محاربة الفساد، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة أمسية شعرية للشاعر على حسان ألقى قصيدة"مسكوت عنه"، وكذلك أعد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري بعنوان"ضلي في عز الليل بخوف"، كما أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر أ.د النوبى عبد الراضى ألقى قصيدة بعنوان" بكائية إلى عبد الله البردوني".

كما قدم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان"إحياء روح الانتماء فى نفوس الشباب" تحدثت إيفون إيليا عن مفهوم الإنتماء الوطنى والعوامل التى تضعف روح الإنتماء وعوامل أحياء روح الإنتماء، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر دورى ثقافى للأطفال أسئلة في المعلومات العامة أدارته إيمان صلاح، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى دوري ثقافي للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته أسماء محمد خليل، كما أقام قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية ومعلومات عامة أدارته فاطمة ماهر، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطارف ورشة حكى عن "دور ذوى القدرات الخاصة" ألقاها الشيخ محمد علي محمد، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة أشغال يدوية" النحت على حجر الهمر" نفذها حسان علي محمد.



جانب من المحاضرات الثقافية بقصور الاقصر



محاضرات حول تنمية بداع ذوي القدرات الخاصة



محاضرة حول تنمية بداع ذوي القدرات الخاصة بقصر حسن فتحى



محاضرة عن ترسيخ المواطن لدى الشباب بالأقصر



