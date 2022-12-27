لجنة المواصفات باتحاد الصناعات تلتقى مع جهات حكومية لتوفير خدمات للقطاع الصناعى

كتب إسلام سعيد

قال كمال الدسوقي رئيس ل جنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات، إن اللجنة سوف تقوم خلال الفترة المقبلة بالعمل على عقد لقاءات متواصلة مع كافة الجهات الحكومية في إطار التشبيك مع تلك الجهات من أجل توفير كافة الخدمات المطلوبة لكل القطاعات الصناعية، خاصة وأن الصناعة تعد قاطرة التنمية الحقيقية.

وأضاف خلال الندوة التي تنظمها لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات تحت عنوان "دور المواصفات والجودة في تطوير ودعم الصناعة الوطنية" أن اللجنة سوف تطلق خلال الفترة المقبلة مسابقة لأعمال رائدة لتحقيق المواصفات القياسية.

وأشار إلى أن الندوة تناقش كيفية الحصول علي المواصفات القياسية المصرية والدولية وبناء القدرات للشركات في مجال المواصفات والجودة، لافتاً إلى أن الندوة تهدف إلي التعريف بالمعامل والجهات المعتمدة لتسهيل الحصول على شهادات الاختبار المختلفة للجهات المحلية والدولية وكذلك برامج الدعم الفني والمالي لبناء وتطوير قدرات الصناعة المصرية.

ومن جانبه قال المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي ونائب لجنة المواصفات والجودة، إن اللجنة تعد حلقة الوصل بين الشركات الصناعية اعضاء اتحاد الصناعات، مع كافة الجهات التي لها علاقة بالمواصفات والجودة.

وأضاف أن هناك دور كبير للجنة فيما يتعلق بعرض مسودة المواصفات المطروحة من اجل الحصول على وجهات نظر الشركات بها واحتياجاتهم، من أجل اجراء التعديلات اللازمة قبل اعتماد المواصفة.

وأشار كمال إلى ان مكتب الالتزام البيئي يقوم أيضا بتوفير خدمات فنية ومالية للشركات، حيث يتعاون مع كافة الجهات لبناء قدرات المصانع للتوافق مع المواصفات الخاصة بالتنمية المستدامة، وكذلك يقوم بتوفير تمويلات ميسرة بفائدة 3,5% متناقصة.