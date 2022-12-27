اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 01:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كيف يمكن علاج الإنفلونزا؟ .. الصحة توضح

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 11:55 ص
كيف يمكن علاج الإنفلونزا؟ .. الصحة توضح الإصابة بالإنفلونزا - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طريقة علاج الانفلونزا وتابعت: لا تعد المضادات الحيوية فعالة ضد فيروسات الأنفلونزا، مضيفة: "يفضل أن يحصل المريض على الأدوية فى غضون 48 ساعة من بدء ظهور الاعراض وبعد استشارة الطبيب".

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الخصروات التى تستهدف رفع المناعة بالتزامن مع جائحة كورونا، وقالت وزارة الصحة إن الخضروات الطازجة مصدر غنى بالفيتامينات ومقوية للمناعة مثل الفلفل الأحمر والطماطم والفلفل الأخضر والجزر.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تناول الغذاء الصحى وسيلة هامة لرفع المناعة، مشيرة إلى أن التغذية يجب أن تعتمد على الغذاء الطبيعى والبعد عن الأغذية المحفوظة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أكدت أن رفع مناعة الأطفال يقلل من فرص الإصابة بالفيروس المخلوى التنفسي، من خلال شرب الكثير من السوائل وتناول الفواكه والخضراوات التى تحتوى على فيتامين C المقوى للمناعة.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالأمراض التنفسية عند الأطفال مثل فيروس المخلوى، حيث تمثلت فى (صعوبة فى التنفس، حمى، رشح، قيء، احتقان بالحلق)، مشددًا على أنه يجب زيارة الطبيب المختص عند ظهور أى من تلك الأعراض على الطفل لتلقى الرعاية والعلاج المناسبين.

image0
 

 


الصحة

الانفلونزا

كورونا

اعراض الانفلونزا

فيروس المخلوى



الموضوعات المتعلقة

أستاذ فيروسات: قد يصاب الإنسان بإنفلونزا وكورونا فى نفس الوقت والحقنة الثلاثية خطر

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 09:00 ص

دراسة أمريكية: الإصابة بكورونا مع الأنفلونزا تسبب المرض الشديد للأطفال

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 02:00 ص

الكمامات تقلل من خطر الإصابة بالأنفلونزا في الشتاء.. اعرف طرق الوقاية

الخميس، 22 ديسمبر 2022 08:00 ص

الصحة: يجب الحصول على لقاح الأنفلونزا بشكل سنوى للوقاية من العدوى ومضاعفاتها

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:01 م

صعوبة بالتنفس وتشنجات.. الصحة تكشف أعراضا جديدة للإصابة بالأنفلونزا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:18 م

الصحة: فيروس الأنفلونزا ينتقل عن طريق الرزاز الصادر من الكحة والعطس

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:21 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة