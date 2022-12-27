كهرباء الإسكندرية تطلق أول سيارة متنقلة لخدمة المواطنين.. صور

أطلقت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقى أول سيارة متنقلة لخدمة المواطنين بشكل عام وكبار السن وذوى الهمم بشكل خاص، وذلك ضمن خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى فى تطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطن فى كافة قطاعات الشركة وشركاتها التابعة.

وأكد المهندس إيهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تعد أول شركة توزيع كهرباء تطلق سيارة متنقلة لتقديم كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونيه بهدف تحسين وتطوير الخدمات المقدمه للعملاء للوصول الى رضا العميل كأحد الاهداف الاستراتيجيه بالوزارة.

وأوضح الفقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سيارة الخدمات المتنقله تعتبر مركز خدمه متكامل كما أنها تيسر على المواطنين من كبار السن وقادرون باختلاف الذى يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمه العملاء بالشركه، موضحًا أن هناك فريق عمل بالسيارة يقدم جميع خدمات المنصه الالكترونيه الموحده من تعاقد وتلقى شكاوى واستعلام وسداد فاتورة الاستهلاك نقدى أو بكروت الائتمان البنكية وشحن رصيد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع و غيرها من الخدمات.

وأشار الفقى إلى أن هناك فريق لتوعيه وتعريف سكان المنطقه بالخدمات الموجوده بالسيارة التى تقدمها الشركه، مشيرًا إلى أن الشركة وتستهدف توفير سيارة خدمات لكل قطاع بالشركة التى يبلغ عددها 5 قطاعات، لافتا إلى أنه يوجد 2 من موظفى خدمه العملاء بالسيارة ويوجد تكييف وكاميرا مراقبة متصلة بمكتب المدير العام المختص

ويوجد نظام نداء آلى لمنع التزاحم و تنظيم المواطنين، بالإضافة إلى توفير جهاز حاسب آلى وسكنر وطباعة لمساعدة المواطنين فى إدخال المستندات عن طريق "الماسح الضوئي".