"عام البندقية".. "الأهرام ويكلى" تصدر عددا خاصا عن حصاد 2022

كتب عبد الوهاب الجندى

احتفلت صحيفة "الأهرام ويكي" برئاسة عزت إبراهيم رئيس التحرير، والتى تصدر باللغة الإنجليزية منذ أكثر من 30 عاما، بعددها السنوي المعنون بـ" عام البندقية" ويطرح رؤية شاملة للحرب الروسية الأوكرانية التى اندلعت فى فبراير من عام 2022 وحصاد العام.

عدد "The year of the gun" فى "الأهرام ويكى"، يتناول تأثير الحرب على الاقتصاد العالمى، وأبعاد تلك الأزمة التى غيرت مشهد السياسة العالمية.

يذكر أن اليوم الموافق 27 ديسمبر تحتفل مؤسسة الأهرام بمرور 147 عاما على تأسيسها فى 27 ديسمبر 1875 على أيدى الأخوين سليم وبشارة تقلا.

وتوسعت إصدارات الأهرام وتنوعت، حيث ظهر بعد ذلك مركز الدراسات السياسية، ثم الإصدارات المتنوعة (المسائى، الويكلى، الإبدو، العربى، نصف الدنيا، الشباب، الديمقراطية، لغة العصر، علاء الدين، الرياضى، التعاونى، الزراعى، والديوان).