ظهير قوى لتنمية مصر.. توجيهات رئاسية بتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

تابع الرئيس السيسى جهود تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية

وجه الرئيس بأن يتم التطوير بشكل تنموى متكامل يشمل المحيط الجغرافى

هدف التطوير تكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية

تطوير الموانئ يُعزّز قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد

خطة تطوير الموانئ تُرسّخ موقع مصر كمركز لوجستى إقليمى وعالمى

شدد الرئيس على أن نهضة الأمم تعتمد حيويا على المحاور وشبكات النقل