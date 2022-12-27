طقس مستقر بالإسكندرية.. والصغرى تسجل 14 درجة مئوية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم تلفزيون اليوم السابع فيديو من محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، لحالة الطقس في عروس البحر المتوسط، والتي تشهد طقسا مستقرا منذ الصباح واختفاء السحب الركامية، مع استمرار تمركز عدد من سيارات ومعدات الصرف الصحي في بعض مناطق المحافظة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار تمركز بعض سيارات ومعدات الشركة في بعض المناطق بالمحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات.



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