طقس الشرقية خريفى مائل للبرودة ليلا لطيف نهارا.. صور

فريق المحافظات

تشهد محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، مشمس فى أغلب الأوقات لطيف نهاراً وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 23 والصغرى 7 درجات ونسبة سقوط أمطار 0% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 55% والرياح 11 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية صافية وتظهر بها غيوم من وقت لآخر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء ، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.



التخلص من اثار مياه الامطار



جانب من سحب المياه من شوارع العريش



سحب المياه من شوارع العريش



طقس الشرقية خريفى مائل للبرودة ليلا لطيف نهارا



طقس الشرقية خريفى مائل للبرودة