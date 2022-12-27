ضبط عاطلين وبحوزتهما 11 كيلو حشيش قبل ترويجهم على المتعاطين فى المنوفية

تمكنت مباحث مركز شرطة أشمون ، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 96 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 11 كيلو جرام ، إسطوانة ،104 لفافة من مخدر الهيروين وزنوا 750 جرام ، بندقية آلية ،خزينة ، بندقية خرطوش، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن المنوفية ، إخطارا يفيد من تمكن إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية ،لهما معلومات جنائية ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزتهما 96 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 11 كيلو جرام ، إسطوانة ،104 لفافات من مخدر الهيروين وزنوا 750 جرام ، بندقية آلية ،خزينة ، بندقية خرطوش ، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان حساس، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ400 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.