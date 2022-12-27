ضبط سلع تموينية قبل بيعها فى السوق السوداء بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تواصل مديرية تموين الجيزة جهودها الرقابية لضبط الأسواق والمخالفين ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة.

وفي هذا الإطار، تمكنت إدارة تموين بولاق الدكرور في حملة مكبرة على الأسواق، من تحرير 5 محاضر جنح، حيث تم ضبط مخزن بيع مواد غذائية يقوم بتخزين سكر تموينى بغرض التربح لبيعه فى السوق السوداء وتم التحفظ على 690 كجم بالإدارة لحين صدور قرار النيابة، كما تم ضبط محل عطارة لتجميعه كمية من الأرز بدون فواتير وتم التحفظ على 17 شيكارة زنة الواحدة 25 كجم لحين صدور قرار النيابة.

وشهدت الحملة ضبط محل علف لتجميعه كمية من الأرز بدون فواتير، وتم التحفظ على 12 شيكارة زنة 25 كجم لحين صدور قرار النيابة، كما تم تحرير محضر ضد مخبز افرنجى ومخبز سياحى شهادة صحية.

وكانت المديرية قد نجحت في ضبط 6 وربع طن أرز سائب ومعبأ بدون فواتير وإخطار للجهات التموينية المعنية بالتخزين داخل مخزن بمركز ومدينة البدرشين، كما تم ضبط 98 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ونجحت جهودها في ضبط سيارة مخالفة للقوانين التموينية، محملة بكمية من الدقيق البلدي قدرها 145 جوالا زنة 50 كيلو جراما، وفي حملة صباحية نجحت الإدارة في مصادرة كمية قدرها 102 كيلو لحوم بلدى لذبحها خارج المجزر الحكومى ولعدم وجود أختام، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر ضد محالات جزارة لعدم الإعلان عن الأسعار.

يأتى ذلك ضمن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة للمتابعة المستمرة للأسواق، منعًا لأي ممارسات تستهدف تعطيش الأسواق أو إخفاء أو احتكار السلع، من خلال الحملات المكثفة اليومية الميدانية لعدد من منافذ السلع الغذائية والأسواق والمحال التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنه وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.