صفحة اليوم السابع على فيس بوك تتخطى 27 مليون متابع

يوما بعد يوم "اليوم السابع" يؤكد أنه جدير بأن يتربع على عرش الصحافة الرقمية في السنوات الأخيرة، تزامنا مع الاحتفالات بقدوم العام الجديد 2023، ليواصل ريادته ليس فقط على مستوى الصحافة الورقية والإلكترونية، ولكن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمى الجديد الجاذب، فالأرقام دائما ما تتحدث عن نفسها، حيث وصل الحساب الرسمى لـ "اليوم السابع" على فيس بوك إلى أكثر من 27 مليون متابع، وهو ما يعزز تفوق اليوم السابع، من خلال الخدمات المختلفة التى يقدمها سواء على الموقع الإلكترونى أو الجريدة الورقية أو الحسابات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى.



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