اليوم السابع
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"صدقة التدفئة" .. مبادرة بريطانية لإيواء "البردانين" بعد ارتفاع فواتير الطاقة

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 12:09 م
"صدقة التدفئة" .. مبادرة بريطانية لإيواء "البردانين" بعد ارتفاع فواتير الطاقة شتاء بريطانيا يهدد بأزمات فى ظل نقص امدادات الطاقة ـ أرشيفية
كتبت نهال أبو السعود

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فتحت الآلاف من "بنوك الدفيء" أبوابها في جميع أنحاء المملكة المتحدة هذا الشتاء ، فيما قلصت الأسر ميزانيتها بشكل أكبر بسبب ارتفاع فواتير الطاقة ووصول التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا ، مما ترك الكثيرين يتدافعون لدفع ثمن الضروريات الأساسية.

 

وفقا لصحيفة الاندبندنت، هناك أكثر من 3700 بنك دافئ في المملكة المتحدة حيث تكافح الأسر، فواتير الطاقة بحسب حملة الترحيب الحار ، وهي مبادرة تشير إلى الاستجابات التي يقودها المجتمع المحلي لأزمة تكلفة المعيشة.

 

تضم حملة الترحيب الحار حوالي 500 مكان تنضم إلى المبادرة كل أسبوع لتقديم الإغاثة لأولئك الذين يكافحون البرودة، وتضم المكتبات و الكنائس وقاعات المجتمع ، وتعقد المساحات الدافئة محاور اجتماعية مجانية، حيث يمكن للناس الجلوس براحة مع مشروب ساخن.

 

ومع ارتفاع فواتير الطاقة إلى أرقام غير مسبوقة، أصبح عدد كبير من الأسر غير قادرة على تحمل تكاليف التدفئة، على الرغم من البرد القارس الأخير ويتم تمويل المركز من خلال تبرعات الأفراد والشركات المحلية، بالإضافة إلى منح الدخل من الصناديق الخيرية.

 

ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، فإن المملكة المتحدة هي الاقتصاد الوحيد لمجموعة السبع الذي لا يزال أصغر مما كان عليه قبل جائحة الفيروس التاجي .

من جانبها أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن خطة دعم فاتورة الطاقة بقيمة 400 جنيه إسترليني لكل أسرة مؤهلة، والتي ستدعم جزئيًا فواتير الطاقة المحلية من شتاء 2022 إلى 2023، بالإضافة إلى توفير دعم مالي إضافي لمساعدة المتقاعدين على دفع تكاليف التدفئة الخاصة بهم هذا الشتاء تحت وقود الشتاء مخطط الدفع.

 

وقال خبراء إن ما يقدر بنحو 3.69 مليون أسرة في المملكة المتحدة كانت تعاني من فقر الوقود اعتبارًا من ديسمبر 2020 مقارنة بـ 6.99 مليون أسرة في ديسمبر 2022 ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم بشكل مطرد ، حيث من المتوقع أن يكون أكثر من ثلاثة أرباع الأسر في المملكة المتحدة - 53 مليون شخص - في فقر الوقود بحلول العام الجديد ، وفقًا لبحث أجرته جامعة يورك في شمال إنجلترا.

 

 


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التضخم

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ريشي سوناك

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