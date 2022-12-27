زيارة مفاجئة من محافظ شمال سيناء لمديرية التربية والتعليم

شمال سيناء ـ محمد حسين

أجرى للواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة لمديرية التربية والتعليم يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، واستقبله حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء وقيادات المديرية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، أن المحافظ اطمأن على سير العمل فى ديوان عام المديرية وتفقد جانب منها.

كما استقبل حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، محمد إسماعيل النوارجي مسئول متابعة مكتب وزير التعليم عضو متابعة الإدارة المركزية بديوان الوزارة.

واستعدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، لامتحانات نصف العام الدراسى، بإجتماع تنسيقى عقده حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم ضم مديرعام التعليم الفني ومديري الإدارات التعليمية والنوعية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، أنه تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة الإلتزام التام بالقوانين والقواعد المنظمة للإمتحانات نصف العام الدراسي والتي تبدء يوم الأثنين الموافق 9 / 1/ 2023 ، واخذ قرارات الموانع لجميع العاملين بالمدرسة، وإعداد وتجهيز مقار لجان الامتحانات التي تصلح للسير مسئولية مدير عام الإدارة التعليمية ومن يعاونه طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة.

كما تقرر اختيار مقار "مكان"، مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة واتخاذ الإجراءات الكافية لتأمين سلامة الأسئلة مسؤلية مدير الإدارة التعليمية، واعداد خطة لمتابعة اللجان وحل جميع المشكلات التي تطرأ قبل وأثناء الامتحان والتأكد من توافر الأدوات والتجهيزات اللازمة للامتحان.

وتم التأكيد على التنسيق فيما بين أعضاء مجالس الآباء والأمناء ومدراء المدارس لوضع حلول للمشكلات التي قد تحدث خلال فترة انعقاد الامتحانات، و تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التصحيح ورصد النتائج ومراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات وعدم استخراج أي نتيجة قبل اعتمادها بشكل رسمي واتخاذ إجراءات إعلان النتائج كما هي حتى ولو كانت منخفضة وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى فى الفصل الدراسي الثانى.

وتقرر أنه إذا تخلف رئيس لجنة السير أو كان لديه موانع يتم تصعيد المراقب الأول وإخطار لجنة الإدارة (الإعدادية)، والتأكد من توافر كراسات الإجابة (كفايتها وصلاحيتها) ومتابعة تسليمها إلى مقار اللجان، والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بنظام الإمتحانات وإصدار القرارات اللازمة فوراً وإتخاذ جميع الوسائل الكفيلة لحسن سير الإمتحان ومنع الغش فيها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وتم عمل جميع المشاركين كل فيما يخصه من أجل إيجاد مناخ مناسب للطالب يمكنه من تركيز والإجابة في هدوء داخل لجان الامتحان، و بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي العام يتم إعداد جداول الإمتحانات لهما على مستوى المديرية وتبدأ الإمتحانات بدءً من 14 / 1 / 2023 وتنتهي في 26 / 1/ 2023 ، ويتم عمل إمتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة.