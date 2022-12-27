رئيس هيئة البريد يستقبل مفوض الاتحاد الإفريقى للبنية التحتية والطاقة

كتبت هبة السيد

استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري ، الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية؛ وذلك بمقر البريد المصرى التاريخى بالعتبة.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور شريف فاروق أهمية الجهود التى يبذلها الاتحاد الإفريقى فى مجالات الطاقة والتغير المناخى والبنية التحتية والربط الكهربائى والرقمنة، خاصةً فى ظلّ التطورات الإقليمية والدولية الجارية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، رئيس البريد المصرى، العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وجميع الدول الإفريقية خاصة في مجال الخدمات البريدية؛ مشيراً إلى أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد؛ معرباً عن سعادته بالدور الذي تقوم به مفوض الاتحاد الإفريقي وخصوصاً برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا، الذي يتضمن حزمة الأولويات الإقليمية والقارية في قطاعات الطاقة والنقل والقطاعات الرقمية".

ومن جانبها، أشادت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية، بالتعاون غير المحدود الذي يقدمه البريد المصري إلى الإدارات البريدية الإفريقية، مشيرةً إلى أنها فرصة حقيقية لتحقيق الترابط الاقتصادي والتحول الرقمي بين الدول الإفريقية وتطوير التشريعات الحالية لتواكب التطور الاقتصادي العالمي، بما يسهم في نقل القارة الإفريقية إلى آفاق جديدة، متمنية دوام التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين الدول الإفريقية.

وأوضحت الدكتورة أماني أبوزيد، أن هناك أكثر من 26 ألف نقطة بريد في القارة الإفريقية متصلة بأكثر من 660 ألف نقطة بريد في العالم؛ وعليه فإن هذه الشبكة الهائلة تمثل ركنا أساسيا في إستراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي والتجارة الإلكترونية؛ لذا فتحديث الخدمات البريدية لتشمل الرقمنة والخدمات المالية والخدمات الحكومية وتوصيل البضائع والتسهيلات للمشروعات متناهية الصغر أمر هام يدفع بالبريد إلى المستقبل مرتكزاً على ثقة الجمهور والشبكة الكبيرة العريقة التي يحظى بها.

وأضافت الدكتورة أماني أبوزيد، أن إستراتيجية التحول الرقمي في القارة والتي تشمل الخدمات البريدية قد تمت بلورتها في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، كما ترأس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة الوزارية الإفريقية لمدة عامين اتسما بالعديد من المبادرات القيمة التي أسهمت بتسريع وتيرة التحول الرقمي في القارة.

هذا وقد أعربت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية، عن سعادتها بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والخدمات الحديثة المتميزة المقدمة للعملاء والذي يجعله نموذجا يحتذى به في القارة في مجالات التحديث والتطوير والخدمات الرقمية والمالية.

كما اصطحب الدكتور شريف فاروق، الدكتورة أماني أبو زيد، في جولة تفقدية داخل متحف البريد والذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور و الذي تم تحديثه و ترميمه و تزويده بأحدث التقنيات مع الحفاظ على الطابع الأثري .

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري درع البريد المصري الى الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية.