"تموين برج العرب" تضبط 1.350 طن فاصوليا خضراء مجهولة المصدر بأحد الثلاجات

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكبرة، وذلك فى إطار اهتمام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية معرفة مصدر الحاصلات الزراعية وضرورة وجود بيانات عليها، حرصا على سلامة المواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وأصدر المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات صريحة بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الثلاجات، واستطاعت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له، من ضبط أحد ثلاجات حفظ المواد الغذائية بحيازتها عدد 135 كرتونة بداخلها فاصوليا خضراء زنة الكرتونة الواحدة 10 كجم بإجمالى 1350 كجم فاصوليا خضراء غير مدون عليها أى بيانات ومجهولة المصدر.

وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة، وكانت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، قد تمكنت من ضبط أحد المخابز البلدية المدعمة بالنهضة التابعة لمنطقة العامرية بحوزته 186 بطاقة تموينية بهدف التربح غير المشروع من أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.