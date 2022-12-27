اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 11:57 ص
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تسليم 4403 وثائق تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 10:57 ص
تسليم 4403 وثائق تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية تسليم 4403 وثائق تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة
كتبت – مرام محمد

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، بشأن تسليم 4403 وثيقة للتأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية يعملون فى 315 شركة، تغطي حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم والجزئي، تحت رعاية وزير القوى العاملة حسـن شحـاتة، واللواء الوزير عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية .

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية فى تقريره للوزارة، أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية هي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر من خلالها دعم لأسرة العامل يعينها علي صعوبات الحياة .

وأضافت مدير المديرية، أن التسليم في إطار حرص الدولة المصرية على أن يحيا المواطن حياة الكريمة فى شتى المجالات، ومنها مجال العمل داخل كل مؤسسات المجتمع المصري بمختلف قطاعاته، وبصفة خاصة العمالة غير المنتظمة داخل المشروعات المختلفة، وذلك بهدف تحسين مستوي معيشتهم وأسرهم والذي يعتبر الهدف الأسمى من أهداف رؤية مصر 2030، مقدمة الشكر لجميع الجهود المخلصة للشركات المشاركة والعاملين بالمديرية لتوفير الرعاية لتلك الفئة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء قد نجحت في الحفاظ على استقرار 52 عاملا على مختلف المهن الفندقية في العمل داخل أحد الفنادق، وذلك بعد تعاقد المالك مع إحدى شركات الإدارة فى المجال السياحي على إدارته وفق شروط التعاقد بين الطرفين، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالحفاظ على حقوق العمال داخل أماكن العمل المختلفة وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003.

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، في تقريره للوزارة، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة أحمد مصطفى وكيل المديرية، وأدهم سعد الدين مفتش عمل بمكتب شرم الشيخ، وتم التوجه إلى مقر الفندق، يعمل به 52 عاملا، وتم الاتفاق على استمرار كافة عقود العمل مع استيفاء كافة المستحقات المالية للعمال وتسوية رصيد الإجازات وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.


القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

حقوق العاملين

شهادات الأمان



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