امتيازات تحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة وقت الأزمات.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" رعاية اجتماعية وصحية وشهادات أمان.. امتيازات تحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة وقت الأزمات.. صرف 10000 جنيه للورثة فى حالة وفاة العامل.. 5000 فى العجز الجزئى.. 3000 عند الزواج لمرة واحدة فقط.. وعند المولود الأول والثانى يصرف للعامل 2000 جنيه.

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